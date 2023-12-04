Выстрел обиженного следователя в автомобиль подруги попал на видео В Дагестане следователь от обиды выстрелил в автомобиль приятельницы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В дагестанском селе Коркмаскала следователь открыл стрельбу по автомобилю приятельницы, сообщает Telegram-канал «Нетипичная Махачкала». Инцидент попал на записи камер видеонаблюдения. Местные правоохранительные органы эту информацию не комментировали.

На опубликованных кадрах видно, как автомобиль отъезжает от места парковки, после чего раздается звук стрельбы. Пуля попала в боковое стекло автомобиля. Как пишет «Нетипичные Махачкала», после этого следователь подрезал приятельницу на трассе, пересел к ней в автомобиль и спросил, почему она не позвала его на свадьбу своей дочери.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге дорожный конфликт в Стрельне обернулся стрельбой. Вечером 2 декабря возле одного из домов на Фронтовой улице мужчина выстрелил в двух оппонентов из газового пистолета. После стрельбы мужчина сбил одного из своих оппонентов на машине и скрылся с места происшествия. Подозреваемого вскоре задержали, им оказался 30-летний слесарь.

До этого стало известно, что в Екатеринбурге задержали двоих злоумышленников, стрелявших в голову студенту Уральского федерального университета (УрФУ). Конфликт произошел в трамвае. Предположительно, двое приятелей вымогали у студента деньги под надуманным предлогом. СМИ писали, что в юношу выстрелили из травматического оружия. Он самостоятельно добрался до вуза и там попросил о помощи.