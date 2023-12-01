Студенту из Екатеринбурга выстрелили в голову в трамвае URA.RU: двое стрелявших в голову студенту в Екатеринбурге задержаны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Задержаны двое злоумышленников, стрелявших в голову студенту Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге, пишет URA.RU со ссылкой на источник в силовых структурах. Конфликт между ними произошел в трамвае. По словам пострадавшего, двое приятелей стали вымогать у него деньги под надуманным предлогом.

Парни задержаны. В ближайшее время им должна быть избрана мера пресечения, — сообщил собеседник агентства.

По данным СМИ, нападавшие стреляли в студента из травматического оружия. Молодой человек получил ранение в щеку. После этого он самостоятельно дошел до университета и попросил о помощи.

Инцидент произошел 30 ноября. Управление Следственного комитета по Свердловской области возбудило уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Ранее в Минусинске под Красноярском полицейским пришлось применить табельное оружие при задержании 17-летнего подростка, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В отношении юноши составили восемь административных протоколов. Автомобиль, за рулем которого находился несовершеннолетний, привлек внимание инспекторов из-за отсутствия номерных знаков и затонированных стекол. На требование остановиться он не отреагировал, и сотрудники ДПС начали погоню. Пытаясь скрыться, юный лихач постоянно менял полосы движения и выезжал на встречную полосу, сообщали в МВД.

В конце октября 15-летний студент колледжа открыл стрельбу из пневматического оружия в центре Санкт-Петербурга. СМИ писали, что подросток пытался отобрать у сверстника электронную сигарету, но, получив отказ, достал пневматический пистолет и 12 раз выстрелил в него, после чего нанес удары кулаками. Его задержала полиция, подросток признал вину, против него возбуждено уголовное дело о разбое с применением оружия.