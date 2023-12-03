Дорожный конфликт в Стрельне обернулся стрельбой и задержанием слесаря

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге дорожный конфликт в поселке Стрельне обернулся стрельбой, сообщило издание 78.ru. По его информации, вечером 2 декабря возле одного из домов на Фронтовой улице мужчина выстрелил в двух оппонентов из газового пистолета.

После стрельбы мужчина сбил одного из своих оппонентов на машине и скрылся с места, пишет издание. Подозреваемого вскоре задержали, им оказался 30-летний слесарь.

Мужчину опросили и отпустили под обязательство о явке. Газовый пистолет у него изъяли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в центре Петербурга сотрудникам Росгвардии пришлось применить оружие при задержании подозреваемого в причастности к похищению бизнесмена. По данным ведомства, злоумышленники вымогали у предпринимателя 50 млн рублей. Преступников было четверо, еще одного задержали на Кубани, двух других — в Чечне. В отношении них возбуждено уголовное дело.