Похитителя бизнесмена в Питере задерживали со стрельбой Росгвардия: в Питере при задержании преступника пришлось применить оружие

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В центре Санкт-Петербурге задержали мужчину, который подозревается в совершении тяжких преступлений, заявил руководитель пресс-службы регионального управления Росгвардии Алексей Данке. По его словам, которые приводит РЕН ТВ, сотруднику подразделения пришлось применить оружие, никто не пострадал.

В результате применения оружия пострадавших нет. Подозреваемый задержан, — отметил он.

По данным представителя Росгвардии, задержанный проходит по делу о похищении питерского бизнесмена. Злоумышленники вымогали у предпринимателя 50 млн рублей. Всего преступников было четверо. Еще одного задержали в Краснодарском крае, остальных двоих — в Чечне. Против них возбудили уголовное дело о разбое.

Ранее во Владивостоке водитель Suzuki Swift пытался скрыться от сотрудников ДПС, а при задержании повредил их автомобиль и хотел спровоцировать драку. Позже в ходе проверки у водителя иномарки обнаружили признаки наркотического опьянения. На нарушителя составили несколько административных протоколов, а местное СУ СК России возбудило уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти.

Инцидент произошел в районе остановки «Дальхимпром» во Владивостоке, где 32-летний мужчина проигнорировал требование полицейских об остановке. Началась погоня, которая длилась несколько минут. Инспекторы ДПС заставили нарушителя заехать в тупик, но и там водитель попытался скрыться, двигаясь задним ходом. Он повредил патрульную машину, после чего его задержали.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.