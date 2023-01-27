Новые регионы России перейдут на московское время

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Московский Кремль

Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области перейдут на московское время, сообщается в официальном Telegram-канале Минпромторга РФ. В ведомстве уточнили, что проект об изменениях в закон «Об исчислении времени» уже внесен в правительство.

Продолжается поэтапная синхронизация законодательства России после принятия в ее состав четырех новых субъектов. В ближайшее время ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области войдут в состав второй часовой зоны, где действует московское время, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в ближайшее время начнется переход новых российских регионов к российскому порядку предоставления пенсионных и социальных выплат, а также медицинского страхования. Депутат Ярослав Нилов отметил, что за основу перехода ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области на российскую систему соцвыплат будет взят крымский сценарий.

До этого председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин заявил, что выдача полисов ОМС жителям новых территорий РФ начнется в феврале. По его словам, в полном объеме система ОМС заработает в присоединенных регионах с 2024 года. Он добавил, что в новых субъектах РФ система ОМС только создается, однако жители могут получить медицинскую помощь в любом другом регионе.