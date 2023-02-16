Новости регионов: жители Уфы остались без газа и горячей воды

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывшая воспитательница детского сада из Татарстана получила штраф за избиение ребенка и была отстранена от педагогической деятельности на три года. В октябре прошлого года женщина несколько раз ударила по лицу и ногам двухлетнюю девочку из-за того, что та заплакала.

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Ставропольский край

На развитие туристической сферы на Ставрополье будет выделено более 220 млн рублей, сообщает newstracker.ru. Из них 115 млн рублей направят на реализацию общественных инициатив. Оставшиеся 106,3 млн рублей пойдут на государственную поддержку развития туристической инфраструктуры.

Удмуртия

Пенсионерку из Ижевска обманули мошенники. Она продала собственную квартиру, чтобы отдать им 2,6 млн рублей. Злоумышленники выдавали себя за сотрудников банка и полиции, пишет udm-info.ru.

Ростовская область

В Ростовской области в 2022 году в сравнении с 2021 годом повысилось число переданных исков о банкротстве, сообщает rostovgazeta.ru. За прошлый год с заявлением о признании себя несостоятельным обратились почти 10 тысяч граждан.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Республика Татарстан

Воспитательница детского сада в Татарстане получила штраф за избиение ребенка, пишет inkazan.ru. Инцидент произошел в октябре прошлого года в детсаду «Звездочка». Женщина ударила по лицу и ногам двухлетнюю девочку из-за того, что та плакала.

Волгоградская область

Дорожные службы Волгограда ведут борьбу с последствиями снегопада, об этом пишут novosti volgograda.ru. В течение дня на дороги города нанесли около 900 тонн реагентов. За это время также вывезли более 300 кубометров снега.

Нижегородская область

В правительстве Нижегородской области 1 марта пройдут структурные перестановки. Как передает newsnn.ru, изменения связаны с переходом замгубернатора Андрея Бетина на другую должность. Как стало известно, управление по информационной политике станет министерством.

Свердловская область

Порядка двух тонн поддельного сливочного масла пытались доставить в Свердловскую область, пишет tagilcity.ru. Этому помешало несоответствие маркировки ветеринарно-санитарного состояния и достоверности места изготовления. Выяснилось, что отправителем изделий была фирма-фантом.

Оренбургская область

По информации 56orb.ru, в Оренбургской области за последний месяц в службу спасения из-за нападения бездомных собак обратились более двух тысяч человек. Все обращения были доведены до сведения экстренных оперативных служб.

Тюменская область

Тюменский врач посмертно признан невиновным в получении инвалидности ребенком. Как передает nashgorod.ru, Зураб Чантурия был обвинен в том, что после проведенной им операции по удалению миндалин у ребенка произошел бронхоспазм и остановилось сердце. Вследствие гипоксии мозга маленький тюменец впал в кому, после чего стал инвалидом.

Фото: admomsk.ru Владимир Куприянов

Омская область

Вице-губернатору Омской области Куприянову придется оставить свою должность, пишет gorod55.ru. Среди вероятных причин его отставки называют некачественную организацию выплат семьям мобилизованных и провал ряда ключевых строек по национальным проектам.

Карелия

В администрации Шелтозерского сельского поселения в Карелии прошли обыски. Как сообщает karelinform.ru, проверки начались после заявления экс-руководителя местного культурно-досугового центра Юлии Лумбиной. В интервью изданию «Столица на Онего» она сообщила, что в сентябре прошлого года ее уволили с занимаемой должности, при этом кабинет опечатали.

Приморский край

Профсоюзы заявили о желании принимать участие в расследованиях смертей рабочих на предприятиях Приморья, сообщает vostokmedia.com. В настоящее время ряд местных работодателей оспаривают привлечение профсоюзов к расследованиям, если в компании отсутствуют профорганизации.

Башкирия

В Уфе десятки многоэтажных жилых домов оказались без газоснабжения. Помимо этого, уфимцы остались без горячей воды, поскольку в их квартирах стоят газовые колонки, пишет mkset.ru. На восстановление газоснабжения от жильцов требуют миллионы рублей. Жители готовы взять на себя не выше 20% расходов, а остальная сумма, по их мнению, должна покрываться за счет муниципального или регионального бюджетов.

Хабаровский край

Хабаровских школьников больше не будут кормить сосисками и сардельками. Запрет на колбасную продукцию в столовых ввел Роспотребнадзор, сообщает transsibinfo.com. В этом учебном году на питание школьников в Хабаровске было выделено более 720 млн рублей.