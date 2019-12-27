Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Татарстан

В Татарстане в ближайшие пять лет могут появиться беспилотные такси, пишет inkazan.ru . С 2018 года проект тестируют в Иннополисе, там зафиксировали уже более 5 тыс. поездок. Масштабировать его планируют на небольшие города, так как там для них «меньше стрессов».

Башкирия

В Стерлитамаке новогодний утренник для детей с особенным развитием закончился скандалом, пишет mkset.ru . Родители детей рассказали, что зал не был оборудован нужным количеством стульев, а программа, несмотря на то что участвовали дети как детсадовского возраста, так и ученики профучреждений, была «одновозростная». При этом подарки также достались не всем детям.

Нижегородская область

Житель Нижнего Новгорода подал в суд на полицейских, которые слили в Сеть конфиденциальную информацию из его дела, пишет newsnn.ru . Ранее мужчину задержали с наркотиками. По его словам, их ему подкинули сами полицейские, а затем избивали, требуя признаться в преступлении.

Удмуртская республика

В Удмуртии может появится центр для разведения быков-производителей, сообщает udm-info.ru . К 2020 году Минсельхоз региона планирует закупить особоценные эмбрионы, однако результат инициативы можно будет увидеть только через три-четыре года.

Ростовская область

В Ростове задержали 15-летнего юношу, который приставал к малолетним девочкам, пишет rostovgazeta.ru . Очевидцы рассказали, что подросток пытался куда-то утащить сначала одну девочку — ему это не удалось. Затем его видели, когда он пытался куда-то увлечь разговором ещё двух девочек.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Приморье

В Приморье на Амбе, в бухте Средней подрались рыбаки, пишет vostokmedia.com . Конфликт произошёл с мужчиной, который в пьяном состоянии катался на катере с воздушной подушкой вокруг группы рыбаков. В итоге 30 человек вытащили рулевого из катера и наглядно продемонстрировали, что стоит уважать чужое спокойствие на рыбалке.

Омская область

Омичи успели пожаловаться на остановку, прежде чем её установили. Как сообщает издание gorod55.ru , временную металлическую конструкцию, которую привезли к остановочному пункту, планировали закрепить и обшить на следующий день. Однако за день до начала работ местные жители начали жаловаться, что остановку просто бросили.

Оренбургская область

В Оренбурге житель села заплатит 300 млн рублей за уничтожение 685 га леса в Кваркенском районе. Как сообщает издание 56orb.ru , мужчина заготавливал сено на тракторе, не оборудованном искрогасителем. Во время работы по его вине загорелась сухая трава, огонь уничтожил лесные культуры на сумму более 174 млн рублей.

x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Карелия

Чиновница, назвавшая горожан «мразями», уволилась из мэрии Петрозаводска. Как сообщает karelinform.ru , Анна Лесонен прославилась из-за скандального поста в соцсети, в котором раскритиковала людей, не способных донести мусор до урны. В пресс-службе мэрии Петрозаводска подтвердили, что чиновница отработала последний день.

Тюменская область

В Тюмени построили ледовый городок из блоков со вмёрзшими рыбами. Как сообщает издание nashgorod.ru , местные жители пожаловались на качество льда, после чего администрация города попросила строителей исправить ситуацию. Общая стоимость возведения объекта составила 5 млн рублей.

Хабаровский край

В Хабаровске пенсионерка отдала 326 тыс. рублей мошеннице, которая заявила, что на её деньги наложена порча. Как сообщает transsibinfo.com , в полицию обратилась 74-летняя пенсионерка, которая рассказала, что на улице к ней подошла незнакомка и предложила провести ритуальный обряд. После того, как женщина отдала ей все сбережения, лжецелительница скрылась.

Ставропольский край

Ставропольская краевая дума установила лимиты на финансирование деятельности депутатов в избирательных округах, пишет newstracker.ru . В 2020 году депутатам будут возмещать транспортные расходы из расчёта не более 100 рублей в час и не более 120 часов в квартал. На оплату стационарной телефонной связи — не более 1,5 тыс. рублей. На канцелярские товары и расходные материалы к компьютерной технике депутатам выделят не более 1,9 тыс. рублей в квартал.

Челябинская область

Челябинск накрыло пеленой ядовитых выбросов, сообщает kursdela.biz . Датчики «народной системы» мониторинга состояния воздуха в Челябинске показали превышение содержания вредных веществ. Смог стоит в туристическом центре города, где расположено большинство публичных объектов. По мнению руководителя отдела экологического просвещения Виталия Безрукова, одним из источников неприятных запахов стала самовольная свалка куриного помёта из Бектышской птицефабрики.

Парковый Челябинск/vk.com

ХМАО

Жители посёлка Кедровый-2 в Сургуте просят природоохранную прокуратуру провести проверку деятельности завода «Хайлон Петролиум Пайплайн Сервис», пишет muksun.fm . Сургутяне уверены, завод производит опасные выбросы, которые снижают качество их жизни. Жители жаловались в Роспотребнадзор, Росприроднадзор, чиновникам администрации. В итоге всё закончилось формальными проверками и штрафами.

Волгоградская область

В разорённый сквер возле храма в центре Волгограда вложат ещё 27 млн бюджетных рублей, сообщает novostivolgograda.ru . На эти средства предстоит проложить водопровод, установить амфитеатр и малые архитектурные формы. Эти объекты около храма Александра Невского должны появиться до 1 октября 2020 года.

Свердловская область