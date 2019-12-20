Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий — в обзоре NEWS.ru.

Татарстан

В Казани критикуют журналиста Дмитрия Зайцева за видео, в котором он назвал район Татарстана Азнакаево «сраным», а его жителей — «колхозниками», пишет inkazan.ru . В Госсовете республики отметили, что Зайцев позорит свою профессию, а азнакаевцы имеют полное право подать на него в суд.

Башкирия

Журналисты mkset.ru решили выяснить, почему в Башкирии клиенты автосалонов вынуждены переплачивать втридорога за ремонт собственных машин и какими схемами пользуются такие салоны. Одна из подобных мошеннических схем — многочасовая процедура.

Нижегородская область

В Нижнем Новгороде суд начал рассмотрение дела участника движения инцелов Алексея Поднебесного, newsnn.ru . Активиста обвиняют в разжигании ненависти к представительницам женского пола. В соцсети он разместил пост, предлагающий ограничить женщин правами животных и не считать их людьми.

Удмуртская Республика

В Удмуртии прокурорская проверка нашла экологические нарушения на воткинском полигоне ТБО, udm-info.ru . Пользователей участка, компанию «Спецэкохозяйство», признали нарушителем по трём административным делам, общая сумма штрафа по которым составила 300 тысяч рублей.

Ростовская область

В Ростове задержали главу пресс-службы администрации города Марию Давыдову, пишет rostovgazeta.ru . Её обвиняют по статье «Превышение должностных полномочий», по которой ей может грозить как штраф до 80 тысяч рублей, так и реальный срок до четырёх лет.

Мария Давыдова Мария Давыдова/Facebook.com

Приморье

Житель Приморья решил отправить Почтой России подарки своим родственникам — морепродукты. Однако адресатам вместо деликатесов пришёл только пакет с солью, пишет vostokmedia.com . Примечательно, что бандероль пришла внешне не повреждённой, и, каким образом заменили «начинку», осталось неясным.

Омская область

В Омске машины скорой помощи используют для курьерской доставки. Как сообщает издание gorod55.ru , водители автомобилей грузили в салон коробки с логотипом Mindray, в которых, предположительно, находились аппараты УЗИ для региональных больниц. Отмечается, что доставка осуществлялась в тот момент, когда кому-то из жителей района могла срочно понадобиться медицинская помощь.

Оренбургская область

Депутаты в Оренбургской области прописали в бюджете региона сумму штрафов ГИБДД, которые нужно по плану собрать с водителей. Как сообщает издание 56orb.ru , сумму в треть миллиарда рублей уже заложили в расходную часть бюджета, то есть расписали, как их планируется потратить. Депутат ЗС Владимир Фролов назвал такую ситуацию абсурдом и «планово-палочной политикой», когда силовые органы просто вынуждают штрафовать водителей, чтобы выполнить план.

Карелия

МВД Карелии проверило жалобу на избиение курсантов в речном училище Петрозаводска. Как сообщает karelinform.ru , девушка-курсантка рассказала, что мальчиков били за разные поступки. Она также обнародовала скриншоты переписки с курсантами в общем чате, которые, по её словам, заступались за воспитателя и обвиняли курсантку в том, что она его «сдала», ведь «они получали по делу».

Тюменская область

В Тюмени из кранов течёт вода с соломой и грязью. Как сообщает издание nashgorod.ru , на проблему пожаловались жители района КПД. По их словам, справиться с ситуацией не могут даже фильтры, которые постоянно забиваются.

Хабаровский край

Просроченное мясо продавали в магазинах в Хабаровском крае. Как сообщает transsibinfo.com , в четырёх магазинах Николаевска-на-Амуре нашли мясо без ветеринарных документов и с истёкшим сроком годности. Просроченную мясную продукцию сняли с продажи, а несколько должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ставропольский край

Жители Ставрополя обвинили председателя ТСЖ в краже денег. По словам жильцов дома на улице Серова, 468/2, председатель ТСЖ Владимир Говядовский плохо справляется со своими обязанностями и неизвестно куда тратит собранные деньги, сообщает newstracker.ru . К примеру, на обустройство помещения для руководства ТСЖ в подвале дома было собрано 700 тысяч. Однако проделанные работы могли стоить гораздо меньше, убеждены жильцы.

Челябинская область

В 2020 году жители Челябинской области будут больше платить за капремонт. Как пишет kursdela.biz , взносы за капремонт челябинцы начали платить в 2015 году. Тогда тариф составлял 6,4 рубля за квадратный метр. С 1 января 2018 года тариф вырос до 7,4 рубля. А с 1 января 2020 за квадратный метр жилья надо будет платить 8,2 рубля.

ХМАО

В сургутских автобусах подорожает проезд, пишет muksun.fm . В следующем году проезд станет дороже на рубль. Цена билета в автобусе составит 26 рублей.

Волгоградская область

Волгоград попал в топ-5 российских городов — загрязнителей воды. Возглавляют список Москва и Санкт-Петербург. 30 крупных городов России, попавших в рейтинг, сливают в природные водоёмы 34% всех сточных вод страны. Ранее novostivolgograda.ru сообщали, что Росприроднадзор уличил волгоградские «Концессии водоснабжения» в порче природных ресурсов при сбросе сточных вод на рельеф местности в балке Ельшанской Волгограда.

Свердловская область