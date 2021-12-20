Новости регионов: троллейбус загорелся от упавшего дерева в Таганроге

Три бывших сотрудника полиции предстанут перед судом за то, что избивали задержанных и заставляли признаваться в нераскрытых преступлениях. Пострадавшими по делу проходят две женщины и мужчина.
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