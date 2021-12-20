Новости регионов: троллейбус загорелся от упавшего дерева в Таганроге

Три бывших сотрудника полиции предстанут перед судом за то, что избивали задержанных и заставляли признаваться в нераскрытых преступлениях. Пострадавшими по делу проходят две женщины и мужчина.

Дайджест ключевых, важных и резонансных событий региона.

Ставропольский край

На Ставрополье состоится суд над директором строительной компании, обманувшим детский сад на 2 млн рублей в рамках работ по заключённому контракту, сообщает newstracker.ru .

Удмуртия

По информации udm-info , суд заключил под стражу ижевчанина за покушение на убийство врача. В ходе ссоры с врачом в помещении находился также сын мужчины. Следователи рассказали, что именно отец велел сыну напасть на медработника. 12-летний мальчик нанёс врачу ножевые удары в спину и живот три раза.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ростовская область

В Таганроге из-за падения дерева загорелся троллейбус, пострадала местная жительница. Известно, что в транспорте находились около 40 человек. Никто не погиб, сообщает rostovgazeta.ru .

Республика Татарстан

Трое жителей Татарстана на снегоходе провалились под лёд, пишет inkazan.ru . С начала зимнего сезона такого рода инцидент не первый. По информации на сегодняшний день, утонули как минимум три человека.

Волгоградская область

В Волгоградской области за прошедшие 24 часа от COVID-19 скончались ещё 35 человек. По показателям смертности от коронавирусной инфекции регион вошёл в топ-6, информирует издание novostivolgograda.ru .

Нижегородская область

В новогодние праздники Дед Мороз пролетит над Нижним Новгородом. По данным newsnn.ru , у жителей и гостей города появится возможность полетать на воздушном шаре в рамках рождественской фиесты в сопровождении Деда Мороза и оленей.

Свердловская область

Зоозащитник обвинил океанариум Екатеринбурга в избиении дельфина. Как пишет tagilcity.ru , активист разместил видео с тренировки, где видно, как работник океанариума несколько раз бьёт клюшкой по дельфину. В ситуации разберутся сотрудники правоохранительных органов.

oceanariumekb/instagram.com

Омская область

Омич просто так вызвал несколько нарядов спасателей. Как сообщает gorod55.ru , мужчина сильно напился в одном из развлекательных заведений, а затем его попросили уйти. Тогда житель Омска начал звонить во все службы города и сообщать, что в заведении начался пожар. На место прибыли спасатели и сотрудники скорой помощи.

Оренбургская область

В Оренбурге судят троих экс-сотрудников полиции, которые избивали задержанных и заставляли невиновных людей давать признательные показания по нераскрытым преступлениям. Как сообщает 56orb.ru , сейчас пострадавшими по делу значатся две женщины и один мужчина. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала дело в суд.

Тюменская область

Врачи из Тюмени установили кардиостимулятор 100-летнему мужчине. Как информирует nashgorod.ru , пациент был участником Парада Победы в 1945 году, дослужился до подполковника. Сообщается, что операция прошла быстро и без осложнений. Мужчина уже дома.

Карелия

Машина скорой помощи застряла в сугробах в Петрозаводске. Как пишет karelinform.ru , ситуация произошла поздно вечером 17 декабря. Автомобиль скорой помощи ехал по вызову к пациенту, однако застрял из-за неубранных сугробов. До этого в регионе прошёл мощный снегопад.

Приморский край

Резидент Свободного порта Владивосток выступил в качестве ответчика в суде по делу о банкротстве. Кредиторы требуют от юрлица свыше 565 млн рублей, пишет vostokmedia.com .

Башкирия