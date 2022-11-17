Новости регионов: педагог ЮУрГИИ опубликовал 4 тысячи голых фото студенток

Фото: shutterstock

В Карелии появилась вакансия с зарплатой в 500 тысяч рублей. Такую зарплату обещают директору центра прямых продаж. Начальника отдела продаж ожидает заработная плата в 250 тысяч.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

На Ставрополье цены на услуги ЖКХ вырастут почти на 9%. Как информирует newstracker.ru, основная причина — резкий рост инфляции. Изначально планировалось, что в нынешнем году инфляция составит 4%, однако в настоящий момент годовой показатель инфляции приблизился к 14%. В этой связи и проводится досрочная корректировка тарифов.

Удмуртия

Из столичной больницы выписали раненую в ижевской школе № 88 девочку. Как сообщает udm-info.ru, в настоящее время в больницах Москвы проходят лечение еще двое детей.

Ростовская область

Опрос показал, что 28% жителей Ростова-на-Дону не любят снег, пишет rostovgazeta.ru. Однако подавляющее большинство респондентов из числа горожан (59%) сообщили, что любят снег, и предположили, что нынешняя зима будет снежной.

Фото: Пресс-служба аэропорта Платов

Республика Татарстан

Жители Казани готовы взять на передержку домашних животных мобилизованных горожан. Во временной заботе нуждаются две собаки и кошка, сообщает inkazan.ru.

Волгоградская область

Жители Волгограда отсудили у местной ветклиники 127 тысяч рублей за смерть собаки. Врачи не смогли своевременно обнаружить патологию у питомца, в результате чего он умер. После патологоанатомического исследования трупа собаки хозяева животного потребовали у клиники возместить причиненные убытки, сообщает novostivolgograda.ru.

Нижегородская область

В Нижнем Новгороде возросло количество пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом, пишет newsnn.ru. Как пишет издание, в момент аварии в автобусе находились 19 пассажиров, госпитализация потребовалась 11 из них.

Свердловская область

В Свердловской области студентки пожаловались на домогательства со стороны преподавателя ЮУрГИИ, сообщает tagilcity.ru. Все дело в том, что педагог опубликовал в соцсети свыше четырех тысяч фотографий голых студенток вуза. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Оренбургская область

Как информирует 56orb.ru, Оренбургский областной суд изменил меру пресечения пенсионеру, который торговал суррогатным алкоголем, от употребления которого за последние две недели умерли 34 человека. 65-летний житель Орска приговорен к лишению свободы на 1,5 года вместо условного осуждения.

Тюменская область

В кофейнях Тюмени ожидается рост цен на кофе. Основная причина — подорожание сырья и зерна. Как сообщает nashgorod.ru, владельцы тюменских заведений отмечают, что цены вырастут минимум на 15%.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Омская область

В Омске подвал одного из домов затопило кипятком, пишет gorod55.ru. По словам жильцов дома, они уже обращались в управляющую компанию, однако активных действий со стороны компании по устранению аварии не дождались. Омичи опасаются, что из-за воды в подвале может произойти короткое замыкание проводки либо это отрицательно скажется на состоянии самого дома.

Карелия

В Карелии появилась вакансия с зарплатой в 500 тысяч рублей, пишет karelinform.ru. Такую зарплату обещают директору центра прямых продаж. Начальника отдела продаж ожидает заработная плата в 250 тысяч.

Приморский край

Источник, близкий к ФСИН России, сообщил vostokmedia.com, что основатель ЧВК «Вагнер» бизнесмен Пригожин привлекает осужденных из Приморья. Как пишет издание, в регионе профильная команда посетила несколько исправительных колоний и завербовала некоторое количество осужденных. Источник не уточнил, принимал ли непосредственное участие в миссии сам Евгений Пригожин, но не исключил этого.

Башкирия

В Уфе между хоккеистами из любительских команд УФСИН и «Мечта» произошла драка. Столкновение произошло в ходе чемпионата на Кубок «АСТРА-спорт», сообщает mkset.ru. В стычке участвовали 10 человек, все они направлены в штрафной бокс, получив в сумме 160-минутный штраф. В итоге матча победу одержала команда УФСИН со счетом 6:1.

Хабаровский край

Из Хабаровска возобновлены полеты в Китай. Первый рейс уже выполнила авиакомпания «Аврора», сообщает transsibinfo.com. Пассажирами воздушного судна стали 126 граждан Китая. Отмечается, что авиакомпания запланировала еще несколько вывозных рейсов до конца года. По прибытии в КНР всем гражданам предстоит пройти карантин.