Новости регионов: на жителя Кисловодска завели дело за установку ванны

Подрядчик, укладывающий асфальт в снег в Нижегородской области, признан недобросовестным. Его лишили права работать на два года и внесли в черный список.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Удмуртия

Из-за гололёда на дорогах в Удмуртии местная компания-перевозчик отменила движение автобусов из Воткинска в деревню Беркуты и в обратном направлении. Местные жители вынуждены добираться туда и обратно пешком, преодолевая несколько километров, пишет udm-info .

Ставрополье

В отношении жителя Кисловодска возбуждено уголовное дело. Причиной стала установка в квартире гидромассажной ванны. По факту незаконно произведённой перепланировки стартовало административное расследование, сообщает newstracker.ru .

Татарстан

Жители посёлков, расположенных под Казанью, вынуждены топить снег из-за отсутствия у них воды, пишут корреспонденты inkazan.ru . Многие казанские дома остаются сейчас без водоснабжения вследствие прорыва на сетях. Вероятно, изношенные трубы просто не выдержали сильных морозов.

Zamir Usmanov/Global Look Press

Ростовская область

В Ростове-на-Дону под суд отправили руководителя компании, который пять лет тому назад уклонился от уплаты налогов. Как сообщает rostovgazeta.ru , с 2016 года у предпринимателя накопилась задолженность в размере около 44 млн рублей.

Нижегородская область

Подрядчика, который укладывал асфальт в снег, признали недобросовестным. Он лишён права на работу на срок два года, пишет newsnn.ru . Компания из Нижегородской области выполняла взятые на себя обязательства не только с опозданием, но и с нарушениями. Подрядчик попал в черный список.

Sergey Smirnov/Global Look Press

Волгоградская область

Водители из Волгограда «собрали» ёлочную игрушку, в состав которой вошли 135 автотранспортных средств. Как сообщает novostivolgograda.ru , автомобилисты около двух часов выстраивались таким образом, чтобы сформировать ёлочный шар с петлёй.

Омская область

Дорожные заторы в Омске достигли максимально возможного уровня, сообщают корреспонденты gorod55.ru . В центре города «пробки» сохранялись на протяжении дня, а на отдельных участках дорог движения периодически не было в принципе.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Свердловская область

Жителю Тагила удалось отсудить у туристического агентства около 200 тысяч за несостоявшийся отпуск в Турции. Как сообщает tagilcity.ru , мужчина пытался вернуть свои средства, но безуспешно. В результате гражданин обратился с исковым заявлением в суд.

Тюменская область

Житель Тюмени проехал на сноуборде по проезжей части дороги, привязавшись к автомобилю. Как сообщают журналисты nashgorod.ru , водитель машины привлечён к административной ответственности. Мужчина сказал, что просто хотел развлечься вместе с другом. Любопытно, что у владельца авто свыше 50 штрафов за последние два года.

pixabay.com

Оренбургская область

В Оренбургской области у особой экономической зоны появится управляющая компания. Как сообщает 56orb.ru , корпорацию развития подвергнут структурным изменениям уже в наступающем году. Новых направлений будет два: агентство по привлечению инвестиций, а также управляющая компания особой экономической зоны. Инвестиции специалисты оценили в сумму, превышающую 15 млрд рублей.

Приморье

Энергетики Приморского края будут работать в предстоящие новогодние каникулы в усиленном режиме. Как пишет vostokmedia.com , по причине морозов на территории региона участились сбои в подаче электричества. С проблемами столкнулись жители Владивостока и Находки, а также Надеждинского и Партизанского районов.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Карелия

В новогодних подарках детей в Карелии оказалась горсть конфет. Как сообщает karelinform.ru , мама одного из воспитанников детского сада в Медвежьегорске посетовала на то, что в праздничном наборе лежали пара конфет и вафля.

Хабаровский край

В Улан-Удэ уже в четвёртый раз организовали «Автоёлку», в которой приняли участие не менее 140 автотранспортных средств. Корреспонденты transsibinfo.com пишут, что рождественское дерево было огромным. Оно появилось на выезде из Улан-Удэ в районе Верхней Берёзовки.

Башкирия