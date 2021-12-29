Новости регионов: на жителя Кисловодска завели дело за установку ванны

Подрядчик, укладывающий асфальт в снег в Нижегородской области, признан недобросовестным. Его лишили права работать на два года и внесли в черный список.
Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.
Удмуртия
Из-за гололёда на дорогах в Удмуртии местная компания-перевозчик отменила движение автобусов из Воткинска в деревню Беркуты и в обратном направлении. Местные жители вынуждены добираться туда и обратно пешком, преодолевая несколько километров, пишет
Ставрополье
В отношении жителя Кисловодска возбуждено уголовное дело. Причиной стала установка в квартире гидромассажной ванны. По факту незаконно произведённой перепланировки стартовало административное расследование, сообщает
Татарстан
Жители посёлков, расположенных под Казанью, вынуждены топить снег из-за отсутствия у них воды, пишут корреспонденты
Ростовская область
В Ростове-на-Дону под суд отправили руководителя компании, который пять лет тому назад уклонился от уплаты налогов. Как сообщает
Нижегородская область
Подрядчика, который укладывал асфальт в снег, признали недобросовестным. Он лишён права на работу на срок два года, пишет
Волгоградская область
Водители из Волгограда «собрали» ёлочную игрушку, в состав которой вошли 135 автотранспортных средств. Как сообщает
Омская область
Дорожные заторы в Омске достигли максимально возможного уровня, сообщают корреспонденты
Свердловская область
Жителю Тагила удалось отсудить у туристического агентства около 200 тысяч за несостоявшийся отпуск в Турции. Как сообщает
Тюменская область
Житель Тюмени проехал на сноуборде по проезжей части дороги, привязавшись к автомобилю. Как сообщают журналисты
Оренбургская область
В Оренбургской области у особой экономической зоны появится управляющая компания. Как сообщает
Приморье
Энергетики Приморского края будут работать в предстоящие новогодние каникулы в усиленном режиме. Как пишет
Карелия
В новогодних подарках детей в Карелии оказалась горсть конфет. Как сообщает
Хабаровский край
В Улан-Удэ уже в четвёртый раз организовали «Автоёлку», в которой приняли участие не менее 140 автотранспортных средств. Корреспонденты
Башкирия
В Уфе уже второй день подряд проводят массовую эвакуацию в школах. По данным