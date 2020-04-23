Новосибирские власти ввели масочный режим

https://static.news.ru/photo/13cfbd00-8872-11ea-a7cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Новосибирской области с понедельника, 27 апреля, ввели в регионе масочный режим. Решение на прошлой неделе было анонсировано губернатором области Андреем Травниковым.

По состоянию на 27 апреля в Новосибирской области зарегистрировано 347 случаев инфицирования коронавирусом. За последние сутки инфекция была обнаружена у 42 человек.

Ношение медицинских масок будет обязательным в магазинах, общественном транспорте и других местах массового скопления людей, сообщает «Политика сегодня» .

Как ранее писал NEWS.ru, десять таксистов в Московской области привлечены к административной ответственности из-за отсутствия защитных масок. Нарушители были выявлены в Красногорске и Домодедово.