Новой жертвой «Мистера Сидра» стала сотрудница полиции В Нижегородской области сотрудница полиции умерла в больнице от напитка «Мистер Сидр»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Нижегородской области в реанимации умерла еще одна жертва «Мистера Сидра» — сотрудница полиции, сообщается в группе «Богородск — 24» в социальной сети «ВКонтакте». Женщина была госпитализирована после употребления напитка.

Как сообщается, 32-летняя женщина в течение двух недель находилась в состоянии комы, ей проводилась искусственная вентиляция легких. Несмотря на усилия врачей, сотрудница полиции скончалась. У женщины осталось двое детей-двойняшек.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 14 июня сообщил, что всего от суррогатного алкоголя в России с 3 июня пострадали 106 человек, в том числе пятеро детей. При этом погибли 35 человек.

Представитель МВД Ирина Волк заявила, что «Мистер Сидр» был сделан из жидкости, украденной со склада полиции в Самарской области. По ее словам, изъятая партия контрафактного сырья хранилась там с 2012 года в качестве вещественного доказательства по другому уголовному делу. Злоумышленники продали спирт производителям, за чем и последовала череда смертей. Сержант полиции, позволивший сбытчикам украсть спирт со склада, уже задержан.