Нотариально заверенные подписи сданы в Избирком Костромской области

https://static.news.ru/photo/1e61ccf8-d710-11ea-a90f-fa163e074e61_660.jpg Заседание Костромской областной Думы Фото: Костромская областная Дума

Партия Социальной защиты, которая идет на выборы в Костромскую областную Думу 13 сентября 2020 года, подала в Избирательную Комиссию подписные листы избирателей с заверенными нотариально подписями. Такая практика встречается впервые в выборном процессе в России, и сделано это, чтобы не было сомнений в подлинности подписей избирателей.

В Избирательную Комиссию 1 августа поступили 611 подписных листов, где указаны данные 2 893 граждан России. Это жители Костромской области, поддержавшие выдвижение Избирательного объединения «Региональное отделение Политической партии Социальной Защиты в Костромской области». При этом копии списка лиц, поддержавших выдвижение списка кандидатов, составляют 33 папки на 817 листах.

Мы пошли на беспрецедентный шаг. Мы первые в России, кто стал каждую подпись заверять нотариально. Именно для того, чтобы ни у кого не возникло даже желания или какой-то мысли, чтобы поставить под сомнение ту или иную подпись, — рассказал Владимир Михайлов, председатель Партии Социальной защиты.

В настоящее время отделения созданной в 2012 году Партии социальной защиты работают в 60 регионах РФ и ее представители участвуют в выборах по всей России. Целью политической деятельности Партии является защита конституционных прав граждан. Согласно статье 7 Конституции РФ, Россия — социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

Мы, граждане Российской Федерации, объединились в Партию Социальной защиты и провозглашаем своей высшей целью создание условий для безопасной и достойной жизни граждан нашей страны, для повышения заработных плат и пенсий до уровня стран-мировых лидеров, для обеспечения социальной защиты граждан, для защиты в России экологии, — рассказал Владимир Михайлов.

«За выдвижение Партии Социальной защиты и наших кандидатов более десяти тысячи жителей Костромской области поставили подпись. Для нас это большая честь и, в то же время, большая ответственность. Мы будем бороться за достойную жизнь граждан нашей страны, и я уверен, что мы этого добьемся!», — прокомментировал Владимир Михайлов.