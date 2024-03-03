Необычное зимнее развлечение лебедей на Финском заливе попало на видео Биолог Глазков опубликовал кадры с катающимися со снежной горки лебедями

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Биолог Павел Глазков опубликовал в Telegram-канале видео пары лебедей, которые катаются с горки на Финском заливе в Сосновом бору Ленинградской области. На кадрах видно, как птицы забираются на берег, после чего скатываются обратно в воду. Специалист отметил, что лебеди выбирают эту локацию для зимовки уже третий год подряд.

Вместе с орнитологами из зоологического института мы насчитали здесь около 250 (!) птиц. Птицы остаются здесь уже третью зиму подряд, хотя в прошлом году их было в два раза меньше. Похоже, мы становимся свидетелями образования на Финском заливе круглогодично живущей группировки птиц, — обратил внимание Глазков.

Ранее в Екатеринбурге пропал дрессированный ворон. Питомец по кличке Павлин вылетел в окно автомобиля своих хозяев и потерялся. Владелец птицы по имени Виктория взяла ворона с собой, пока каталась по своим делам. Пернатый, по словам девушки, любил ездить на автомобиле больше, чем летать.

Питомец испугался грузовика, который разгружался в одном из магазинов, и вылетел из машины. Павлин не сможет выжить в суровых уральских условиях, уверена хозяйка.