Неизвестный поджег оборудование станции сотовой связи в Буйнакске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники МЧС России ликвидировали возгорание на станции сотовой связи, расположенной на окраине Буйнакска, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, металлическую будку с оборудованием поджег неизвестный злоумышленник. В настоящее время его разыскивают полицейские. Сумма ущерба устанавливается.

Источники канала утверждают, что местные жители позвонили в экстренные службы и сообщили о пожаре примерно в 7:00 в воскресенье, 3 декабря. Прибывшие на место сотрудники МЧС быстро ликвидировали возгорание, возникшее в металлической будке с оборудованием. Предполагается, что неустановленное лицо взломало будку, после чего устроило поджог. В результате инцидента она частично выгорела.

Аналогичный случай произошел в Буйнакске в ночь на 27 ноября. Сотрудники полиции задержали 14-летнего подростка, подозреваемого в поджоге релейного шкафа на местной железнодорожной станции. По словам подростка, он планировал забрать из сгоревшего шкафа металлолом.

Как сообщалось ранее, в Курганской области неизвестный проник в здание администрации сельского совета села Ковриги, после чего поджег шкаф с архивными документами. В результате пожара было повреждено напольное покрытие в помещении, а также сам шкаф, сотрудники администрации и архивные документы не пострадали. По факту случившегося проводится проверка.