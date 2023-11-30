В Курганской области подожгли шкаф с сельскими архивными документами Неизвестный сжег шкаф с документами в администрации села в Курганской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Неизвестный проник в здание администрации сельсовета села Ковриги, расположенного в Курганской области, после чего поджег шкаф с архивными документами, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на собственные источники. По его данным, в результате возгорания шкаф был поврежден, никто из сотрудников администрации не пострадал. В настоящее время полицейские ищут злоумышленника.

Инцидент в селе Ковриги произошел в девятом часу утра в четверг, 30 ноября. Неизвестный пробил замок входной двери администрации, после чего поджег шкаф с архивными документами и выбежал из здания. Прибывшие на место происшествия пожарные оперативно потушили возгорание. Известно, что в результате пожара пострадало напольное покрытие, а также сам шкаф с документами. По факту случившегося проводится проверка.

Как сообщалось ранее, в Дагестане был задержан 14-летний подросток, которого подозревают в поджоге релейного шкафа на железнодорожной станции Буйнакск. Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела. В ходе допроса подросток признался, что он планировал забрать из сгоревшего шкафа лом цветных и черных металлов, к совершению преступления его никто не склонял.