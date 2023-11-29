Подростка задержали за поджог релейного шкафа в Дагестане

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Дагестане задержан 14-летний подросток по подозрению в поджоге релейного шкафа на железнодорожной станции Буйнакск, сообщает Telegram-канал Baza. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На допросе школьник признался в содеянном. Он пояснил, что его к совершению преступления никто не принуждал и не обещал вознаграждения. По словам подростка, он намеревался забрать из сгоревшего шкафа лом цветных и черных металлов.

Об инциденте в Буйнакске стало известно накануне. Отмечалось, что это был первый зарегистрированный в республике случай поджога железнодорожного оборудования. Пожар произошел в ночь на 27 ноября. Рядом со сгоревшим шкафом была найдена канистра с остатками бензина.

Ранее полицейские в Новосибирске задержали двух подозреваемых в поджоге релейного шкафа. Отмечалось, что 17-летний подросток и его старший товарищ хотели заработать и нашли предложение совершить поджог за 20 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о диверсии.

На прошлой неделе в Подмосковье на 35-м км перегона Домодедово — Белые Столбы неизвестные злоумышленники вскрыли шкаф системы сигнализации и блокировки, облили его воспламеняющейся жидкостью и подожгли. В результате было на полтора часа задержано движение нескольких поездов. Никто не пострадал, поджигателей разыскивает полиция.