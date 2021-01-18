Нефтепродукты нашли в крещенской купели на Сахалине

https://static.news.ru/photo/5fa6e722-5a03-11eb-938d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov / globallookpress

Роспотребнадзор проверил крещенские купели на Сахалине и на озере Чёрное в Углегорском районе нашёл нефтепродукты. Из-за этого купель закрыли, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления.

«Было выявлено наличие маслянистой плёнки на воде в купели, что свидетельствует о наличии остатков нефтепродуктов в воде водоёма», — сообщили в ведомстве.

Купаться в таких водоёмах опасно для здоровья, уточнили в Роспотребнадзоре. После забора воды выяснилось, что нормативные показатели во всех пробах превышены.

Было принято решение о запрете купания для населения в этом месте, письмо с актуальной информацией вручили мэру городского округа.

В Крещение, 19 января, главным событием становится купание в ледяной воде. Ежегодно власти и священнослужители во всех регионах страны организуют купели на открытых водоёмах. Наряду со всеми православными в прорубь окунаются и российские звёзды. Почему в этом году не все из них рекомендуют россиянам участвовать в традиционном обряде, ранее писал NEWS.ru.