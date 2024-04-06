«Не имеют никакой подготовки»: в ДНР заявили о кадровом дефиците ВСУ Гагин: у ВСУ на фронте почти одни мобилизованные из-за кадрового дефицита

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины испытывают кадровый дефицит, рассказал в интервью РИА Новости советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин. По его словам, в зоне боевых действий чаще всего встречаются именно мобилизованные украинские граждане, которых бросили на передовую. Гагин подчеркнул, что кризис призывного ресурса сегодня стал главной проблемой ВСУ.

Самая большая проблема ВСУ в последнее время — это кризис призывного ресурса. <...> Сейчас мы встречаем чаще всего на передовой именно мобилизованных украинских граждан, которые не имеют практически никакой подготовки, они туда просто брошены, — заявил советник главы ДНР.

Гагин добавил, что украинское командование старается беречь боеспособные части, поскольку их осталось не так много. Однако это не говорит о слабости противника, подчеркнул он. Недооценивать ВСУ нельзя, они по-прежнему представляют угрозу и оказывают серьезное сопротивление, говорит Гагин.

Разумеется, недооценивать противника нельзя. Техника у них еще есть на самом деле. Отчасти есть, видимо, и боеприпасы, которые могут обеспечить эту технику, — отметил он.

Ранее Гагин сообщил, что при отступлении из Авдеевки украинские военные намеренно закладывали взрывчатку, в том числе в жилые дома. По его словам, сейчас там ведется разминирование.