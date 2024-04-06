В ДНР назвали срок полного разминирования Авдеевки Гагин: на разминирование Авдеевки уйдет несколько месяцев

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

При отступлении из Авдеевки Вооруженные силы Украины (ВСУ) намеренно закладывали взрывчатку, в том числе, в жилые дома, рассказал РИА Новости советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин. По его словам, сейчас в городе ведется разминирование.

Надо понимать, что этот процесс очень сложный, опасный и кропотливый. Он не закончится в ближайшие недели и, возможно, даже месяц, два, три, — предположил Гагин.

Он добавил, что мирные жители рассказывали, как бойцы ВСУ уничтожали даже те дома, в которых были люди. Сначала они превращали жилища в укрепрайоны, а потом при отступлении безжалостно взрывали.

Вооруженные силы Украины минируют объекты социальной инфраструктуры в Славянске и Краматорске, они хотят сделать их городами-смертниками, сообщил на днях координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий. По его словам, военные ставят тяжелое вооружение в каждом доме, детском саду и школе. Депутат пояснил, что главком ВСУ Александр Сырский готовит так называемую линию обороны для того, чтобы эти города сделать городами-смертниками. Поэтому военные минируют все социальные объекты, чтобы перед уходом их взорвать.

Армия России полностью взяла под контроль поселок Водяное, расположенный у Авдеевки, передает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По его данным, боевую задачу выполнила 9-я гвардейская мотострелковая бригада 1-го армейского корпуса. Минобороны РФ информацию не комментировало.