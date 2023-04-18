Названы сроки открытия туристами купального сезона в Сочи Гидрометцентр: комфортная для купания температура установится в Сочи в середине мая

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Сочи

Гидрометцентр Краснодарского края сообщил, что море сейчас прогревается быстрее, чем в 2022 году. Комфортную для купания температуру ожидают в Сочи в середине мая, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что обычно курортный сезон в Сочи начинается в первых числах июня, а купаться можно с конца мая, когда вода и температура воздуха достигают благоприятных для отдыха отметок.

В прошлом году погодные условия летом оказались нестабильными, вода в Черном море слабо прогревалась из-за холодного мая и обильных осадков. В 2023 году погода способствует быстрому прогреванию моря, считают в гидрометцентре региона.

Сейчас море прогревается быстрее, чем в прошлом году. Если судить по климатическим наблюдениям за десять лет, то были годы и теплее, и холоднее. Но для отдыхающих важно, когда море будет 23-25 градусов, а это все равно будет не раньше середины мая. По наблюдениям, сейчас вода теплее примерно на один градус, чем в прошлом году, — пояснили агентству в региональном гидрометцентре.

Там уточнили, что тенденция прогревания морской воды пойдет на спад, если начнутся штормы.

Ранее стало известно о запуске паромного сообщения между турецким Трабзоном и российским Сочи. Он запланирован на 1 мая после девятилетнего перерыва, пишет Yeni Akit со ссылкой на главу Торгово-промышленной палаты провинции Трабзон Эркута Челеби. По его словам, будет задействован паром на 300 пассажиров.