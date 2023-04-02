Паромное сообщение Сочи — Трабзон запустят 1 мая

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Запуск паромного сообщения между турецким Трабзоном и российским Сочи запланирован на 1 мая после девятилетнего перерыва, пишет Yeni Akit со ссылкой на главу Торгово-промышленной палаты провинции Трабзон Эркута Челеби. По его словам, будет задействован паром на 300 пассажиров.

6 апреля мы планируем подписать соглашения о возобновлении паромного сообщения. На линии Сочи-Трабзон будет задействован паром на 300 пассажиров. Он сможет перевозить также 200 автомобилей, шесть автобусов и 12 контейнеров. Рейсы начнутся с 1 мая, и ворота в Россию будут открыты, — заявил Челеби.

Количество паромов на маршруте Челеби не уточнил. Отмечается, что паромы совершали рейсы по этому маршруту с 1992 года до 2014 года.

Минтранс России 30 декабря сообщил об увеличении количества постов досмотра на подходах к Крымскому мосту. Ведомство назвало причиной большой поток машин и количество перевозимого пассажирами багажа. По данным Минтранса, эта мера повысила пропускную способность со стороны Кубани на 60% и на 40% со стороны Крыма. В министерстве добавили, что дополнительные пункты пропуска обеспечат безопасный проезд по мосту.

Крымские власти выбрали слоганом для праздничных каникул на полуострове «Новый год в Крыму как дома», сообщал ранее министр курортов и туризма Вадим Волченко. Чиновник объяснил такой выбор тем, что для многих россиян регион стал «домашним».