Названы самые мистические города России НИУ ВШЭ: самые мистическая города России – это Кыштым, Молога, Городец, Торопец и Невьянск

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Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ назвала топ-пять самых мистических российских городов, которые следует посетить всем любителям острых ощущений, пишет РИА Новости. Лидером рейтинга стал город Кыштым Челябинской области, известный уникальной мраморной пещерой.

По одной из легенд, ведьма Липиниха захотела разлучить любящую пару жителей Сугомака и Есказу. На мраморной горе колдунья обернулась красавицей и прельщала юношу. Однако тот решил проучить Липиниху и кинул в злодейку большую глыбу. На месте, где сидела ведьма, и образовалась Сугомакская пещера, — рассказали исследовали.

Молога — древний купеческий город. Его затопили в середине прошлого века ради увеличения мощности ГЭС. Летом, когда уровень воды в Рыбинском водохранилище падает, он словно «всплывает» и становятся видны его очертания.

Городец Нижегородской области — один из самых древних городов России. Вокруг него ходит много легенд. Например, многие верят, что под валом на краю города есть подземный тоннель, в котором погребены заживо монахи, не желавшие сдаваться в плен захватчикам зимой 1408 года.

Говорят, в особенно холодные декабрьские дни их призраки выходят из вала, — пишут авторы исследования.

Также в Топ-5 также вошли Торопец — самый древний город Тверской области, и Невьянск, известный слухам вокруг наклонной башни Демидовых.

Ранее президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков заявил, что Калининград способен стать альтернативой европейским городам и составить им конкуренцию. Иностранные курорты сильно подорожали, поэтому есть смысл остановиться на путешествиях внутри страны.

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