Названо число уничтоженных бойцов ВСУ группировкой войск «Восток» Минобороны: армия России за сутки уничтожила 125 бойцов ВСУ в районе Макаровки

Фото: Минобороны РФ

Военнослужащие группировки «Восток» армии России уничтожили до 125 бойцов ВСУ в районе населенного пункта Макаровка, сообщил ТАСС начальник пресс-центра Александр Гордеев. По его словам, удары наносились с помощью авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем.

В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю <...>. Поражены опорные пункты и места скопления живой силы и техники 128-й бригады теробороны в районе Макаровки, — уточнил Гордеев.

Атаки российских военных вывели из строя БМП, буксируемую гаубицу «Мста-Б» и пусковую установку «Стрела-10» противника, обратил внимание начальник пресс-центра. Кроме того, ВС РФ сбили пять БПЛА самолетного типа и поразили два пункта боепитания, констатировал он.

Ранее военкор Юрий Котенок, комментируя возможность взятия Волчанска под контроль российских бойцов, отметил, что «против лома нет приема». По его словам, армия РФ в городе проявила активность, спровоцировав переброску сил противника. Потери ВСУ в населенном пункте ощутимы, и они уже не могут вернуть предыдущие позиции. Минобороны России эту информацию не комментировало.

До этого Telegram-канал «Архангел спецназа Z» сообщил, что ВС РФ взяли в полукольцо центр харьковского Волчанска, откуда отступили украинские подразделения. Российские войска не смогли продвинуться глубже из-за активной работы снайперов, однако в МО РФ эти данные также не подтверждали.