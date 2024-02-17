Названа причина неожиданных каникул для школьников в Челябинске В Челябинске отменили уроки для 1–9-х классов из-за аномальных морозов

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

Занятия школьников с 1-го по 9-й класс в школах Челябинска отменили из-за сильных морозов, сообщает городская администрация. Потепление придет в регион на следующей неделе.

Сегодня, 17 февраля, в связи с низкой температурой воздуха отменяются занятия в школах города Челябинска с 1-го по 9-й класс первой смены, — говорится в сообщении администрации в Telegram.

Отмечается, что часть школьников не ходила на занятия 14 и 15 февраля: уроки отменяли для учеников с 1-го по 9-й класс (первая смена), а также с 1-го по 4-й класс (вторая смена). Местные синоптики утверждают, что аномальные холода спадут к концу недели, когда в регион придет потепление.

Ранее сообщалось, что на следующей неделе (с 19 по 25 февраля) аномально холодная погода придет на Урал, в Сибирь и на Дальний Восток. В Москве и Петербурге температура будет колебаться от оттепели до мороза. При этом одни из наиболее сильных морозов будут фиксироваться на Дальнем Востоке. Так, в Якутии столбик термометра опустится до 46–51 градуса ниже нуля.

Также ранее стало известно, что 17 февраля в Москве после аномальных холодов прогнозируется резкое повышение температуры, рассказала ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По словам специалиста, 17–18 февраля воздух в столице прогреется до минус 5 градусов.