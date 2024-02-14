Синоптик спрогнозировал оттепель в Москве после аномальных холодов Синоптик Позднякова: в Москве ожидается резкое потепление к 17 февраля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После аномальных холодов в Москве прогнозируется резкое повышение температуры, рассказала NEWS.ru ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, в выходные дни столбики термометров поднимутся до минус пяти градусов.

В День всех влюбленных москвичей ожидает облачная погода, без осадков. Температура воздуха составит минус 10–12 градусов. 15 февраля в столице прогнозируются осадки в виде снега. Столбики термометров при этом в ночь опустятся до минус 17–19 градусов, днем — до минус 10–12 градусов. По области температура воздуха может достигать минус 20. К концу недели ожидается повышение температуры, так как мы окажемся в более теплой воздушной массе. В пятницу, 16 февраля, температура воздуха составит минус 9 градусов, в выходные дни повысится до минус 5, — сказала Позднякова.

Ранее она сообщила, что в Москве и области 12 февраля образовался самый сильный гололед за эту зиму. Причиной стали обильные осадки в виде мокрого снега и ледяного дождя, уточнила она.

До этого синоптик Александр Шувалов заявил, что весна придет в Москву своевременно, но будет похожа на заканчивающийся зимний сезон благодаря противоречивому характеру. По его словам, капризы погоды будут проявляться в виде резких перепадов температур.