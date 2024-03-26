Названа площадь обрушения конструкций после теракта в «Крокусе» После теракта в «Крокусе» обрушилось 7 тысяч квадратных метров конструкций

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Площадь обрушения конструкций после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» достигла отметки в 7 тысяч квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на слова участника спасательной операции. На месте происшествия продолжаются работы по разбору завалов.

Площадь обрушения кровли и других конструкций составила 7 тысяч квадратных метров, — заявил он.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил об увеличении количества пострадавших до 361 человека в результате террористической атаки на «Крокус» в Красногорске. Канал отмечает, что такой стремительный рост нуждающихся в помощи обусловлен тем, что люди стали массово обращаться к психологам. Официального подтверждения информации об увеличении числа пострадавших не поступало.

До этого стало известно, что по всей России за минувшие дни было собрано более 4,2 тысячи литров крови, донорами стали свыше 24 тысяч граждан из 86 регионов страны. Как отметили в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА), благодаря этому сейчас нет острой нужды в крови и других биологических компонентах.

Об ответственности Украины за теракт в «Крокус Сити Холле» ранее «проговорился» бывший советник Владимира Зеленского Алексей Арестович. Он также заявил, что Россия пытается добиться сочувствия от Запада из-за огромного числа жертв.