Назван объект, уничтожение которого ввергнет Украину в «каменный век» Депутат Журавлев: без Каховской ГЭС Украина скатывается в «каменный век»

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После разрушения Каховской ГЭС Украина скатывается в «каменный век», заявил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он напомнил, что одновременно со взрывом на станции ВСУ начинали свое «широко разрекламированное контрнаступление» и им нужно было обезопасить эту часть фронта от прорыва российских войск.

Взорвали дамбу, потому что нужно было сделать более ощутимой водную преграду, и, естественно, нисколько не задумывались о судьбе всех затопленных деревень и живущих там мирных жителей, которых считают своими, — пояснил парламентарий.

Задумка была еще и в том, чтобы обвинить в этом Россию, подчеркнул Журавлев. По его словам, РФ никакой выгодны от аварии на ГЭС не получила, более того, потеряла возможность идти в атаку на этом направлении. Депутат считает, что даже лояльный к Киеву Запад на эту информационную провокацию не повелся, потому что «слишком явно из нее торчали уши Зеленского».

Сейчас, кстати, украинское ТВ очень радуется — из-за затопления в районе ГЭС выросли целые поля клевера и люцерны, ни о каком восстановлении работы станции даже речи не ведется, Украина скатывается в «каменный век», — заключил Журавлев.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что за взрыв на Каховской ГЭС несет ответственность президент Украины Владимир Зеленский. В качестве доказательств своих слов он напомнил, что украинские военные несколько месяцев до взрыва обстреливали электростанцию.

В начале июня стало известно, что компания «Укргидроэнерго» планирует подать иск в Международный арбитражный суд, чтобы добиться от России компенсации за ущерб от разрушения Каховской ГЭС. Киев требует от Москвы $2,5 млрд.