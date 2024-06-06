«Преступление Зеленского»: Марков назвал виновника взрыва на Каховской ГЭС Марков: взрыв на Каховской ГЭС устроила Украина, это преступление Зеленского

Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости

Разрушенная плотина Каховской ГЭС

За взрыв на Каховской ГЭС несет ответственность президент Украины Владимир Зеленский, заявил в своем Telegram-канале политолог Сергей Марков. В качестве доказательств своих слов он напомнил, что украинские военные несколько месяцев обстреливали электростанцию. При этом российская ПВО защищала станция, подчеркнул он.

Поэтому отрицать, что взрыв Каховской ГЭС это преступление Зеленского — это либо ложь, либо безграмотность, — считает эксперт.

Ранее доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев выразил мнение, что Каховскую ГЭС смогут восстановить примерно через 10 лет. Эксперт отметил, что все зависит от количества людей, ресурсов и финансов. По его словам, можно было бы ограничиться плотиной для регулирования реки, но она не приносила бы прибыли в виде силы тока.

Вместе с этим стало известно, что компания «Укргидроэнерго» планирует подать иск в Международный арбитражный суд, чтобы добиться от России компенсации за ущерб от разрушения Каховской ГЭС. Киев требует от Москвы $2,5 млрд. Украинская сторона уже направила российским властям письмо с соответствующим уведомлением.