«Назови свое имя, демон!»: россиянку избили и угрожали убить на стриме Житель Волгограда с пистолетом угрожал убить девушку во время стрима

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В Волгограде мужчина во время стрима издевался над девушкой, которой сломал челюсть и угрожал убить, сообщил Telegram-канал Baza. Пострадавшую удалось спасти, благодаря случайным зрителям, на глазах у которых преступник в прямом эфире приставлял пистолет к голове истекающей кровью девушки и называл ее демоном.

Рассказывай, кто ты есть и что вы наделали. Рассказывай, я сейчас тебя пристрелю. Назови свое имя, демон! — кричал мужчина, направляя на девушку пистолет.

После обращения очевидцев правоохранители установили местонахождение стримера и выехали по адресу. По прибытии на место полицейские задержали 31-летнего мужчину, в плену у которого находилась 19-летняя девушка. Пострадавшую доставили в больницу, у нее диагностировали перелом челюсти, а стримера повезли в участок. Во время обыска у него дома нашли травматический пистолет и некое растительное вещество серо-зеленого цвета.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы и покушении на убийство.

Ранее в Санкт-Петербурге подросток во время стрима убил школьницу, забив ее молотком. Мальчик вместе с подругой заманили девочку в лес в районе поселка Парголово, чтобы взять у нее интервью. Когда сообщница убийцы отвлекла девочку, задавая ей вопросы, подросток нанес ей не менее 10 ударов молотком.