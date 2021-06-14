Нарушителям масочного режима в МО пригрозили штрафом в 30 тысяч рублей

https://static.news.ru/photo/b26ea95e-cdb2-11eb-8163-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Подмосковье усилен контроль за соблюдением масочного режима. Нарушителям грозит штраф в размере до 30 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте главного управления региональной безопасности.

Проверять соблюдение ограничительных мер ежедневно будут свыше 200 сотрудников контрольно-надзорных органов области. В приближённых к Москве муниципалитетах в часы пик утром и вечером будут проводиться проверки на вокзалах, пассажирских платформах и автобусных остановках. В этих мероприятиях также будут участвовать сотрудники полиции и Росгвардии.

Злостные нарушители за несоблюдение масочного режима могут быть привлечены к административной ответственности, — говорится в сообщении.

Для граждан размер штрафа составит от 1 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 50 тысяч рублей. Индивидуальным предпринимателям грозит взыскание в размере от 30 до 50 тысяч рублей, а максимальный штраф для компаний составит до 300 тысяч рублей. Кроме того, за несоблюдение ограничительных мер деятельность предприятия может быть приостановлена.

Обязательный масочный режим в Подмосковье ведён с 13 по 20 июня включительно. Жители области обязаны пользоваться масками при посещении магазинов, аптек, вокзалов, медорганизаций и других общественных мест. Кроме того, постановление губернатора Андрея Воробьёва запрещает работодателям допускать на рабочие места сотрудников без масок.