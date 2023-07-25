Наркошоп «заминировал» администрацию Пятигорска от имени 14-летнего ребенка

Фото: pyatigorsk.org

Администрация Пятигорска

Администрация Пятигорска получила письмо на электронную почту, якобы присланное 14-летним школьником, сообщает Telegram-канал Baza. Автор послания утверждал, что кураторы неонацистской группировки поручили ему убить мать и поджечь собственный дом, после чего взорвать поселок. Однако после того как сотрудники полиции вычислили школьника, выяснилось, что он не отправлял никаких писем. Оно было отправлено магазином наркотиков.

В ходе опроса школьника выяснилось, что он согласился работать в наркошопе в качестве закладчика. Однако позднее он передумал работать, поэтому его решили наказать. В письме о минировании поселка было указано полное ФИО ребенка, а также его адрес и номер телефона, что помогло быстро выйти на него. Выйти на самих авторов послания же, вероятнее всего, не удастся. По данным канала, школьник удалил все переписки с продавцами наркотических средств.

Как сообщалось ранее, сотрудники полиции задержали в Уфе крупного наркоторговца. В ходе обысков у него изъяли около 12 килограммов запрещенных веществ. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.