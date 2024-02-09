Напавший на школьницу житель Рязанской области отправлен под суд

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В Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Пителинского района, который обвиняется в нападении на 11-летнюю девочку, сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на пресс-службу регионального Следственного управления СК РФ. По информации ведомства, мужчина пойдет под суд за ограбление ребенка.

Как пишет издание, следователи установили, что 3 декабря 2023 года житель города Сасово 1993 года рождения, будучи в состоянии алкогольного опьянения, напал на 11-летнюю школьницу и похитил ее мобильный телефон.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, отметили в пресс-службе.

Ранее полицейские задержали мужчину, укравшего мобильный телефон у женщины на станции «Курская» Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена и попытавшегося сбежать через тоннель подземки. Машинист электропоезда, заметив его в тоннеле, применил экстренное торможение, после чего вор вошел в его кабину. Позже злоумышленник был задержан на станции «Бауманская», похищенный смартфон вернули владелице.

Также сообщалось, что в Москве был задержан ранее судимый гражданин, укравший из гримерки актеров Федора Бондарчука и Евгения Миронова их мобильные телефоны. Полицейские изъяли у вора похищенные гаджеты и вернули их владельцам.