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Актёрам Федору Бондарчуку и Евгению Миронову вскоре вернут украденные из гримёрки мобильные телефоны. Полицейские задержали вора и изъяли у него похищенное. Им оказался ранее судимый житель столицы.

В отношении фигуранта судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Преступление было совершено 28 августа на территории кинопроизводственного комплекса в Москве. Злоумышленник беспрепятственно проник в помещение, похитил два смартфона, после чего скрылся. Материальный ущерб превысил 130 тысяч рублей.

Ранее News.ru сообщал, что на греческом острове Миконос неизвестные ограбили квартиру сестёр-супермоделей Беллы и Джиджи Хадид. Из-за неприятного инцидента Джиджи заявила, что больше никогда не вернётся на Миконос. Она посоветовала своим подписчикам в Instagram выбирать для отдыха более безопасные места.