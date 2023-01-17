Мужчина выхватил у пассажирки телефон и решил сбежать через тоннель

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полицейские задержали мужчину, укравшего мобильный телефон у женщины на станции «Курская» столичного метрополитена, сообщили на сайте МВД России. В статье министерства отметили, что злоумышленник попытался сбежать от москвички в тоннеле подземки. Вором оказался житель Краснодарского края, ранее привлекавшийся судом за кражи. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

На видеофрагменте можно заметить, что молодой человек спрыгнул с платформы на пути. Машинист электропоезда, заметив мужчину в тоннеле, применил экстренное торможение, предложив ему войти в кабину. Позже вор был задержан на станции «Бауманская», указали в статье министерства.

Дознавателем УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 161 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

Похищенный смартфон вернули жительнице Москвы.

Ранее стало известно, что в результате массовой драки в вагоне московского метро пострадал один человек. 18-летний молодой человек получил травмы носа и лба, двое других участников конфликта не пострадали. На всех участников потасовки составили административный протокол за мелкое хулиганство.