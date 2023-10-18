Творческую школу лидера группы «Несчастный случай» закрыли Mash: налоговая закрыла творческую школу Алексея Кортнева в Химках за долги

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Налоговая закрыла творческую школу Алексея Кортнева в Химках за долги, сообщает Mash. По информации Telegram-канала, история финансовых трудностей у учреждения тянется еще с 2019 года, с тех пор накопилось 9,4 млн рублей долгов, из которых 8,5 млн рублей — только за аренду помещения.

При этом, по данным канала, сам лидер группы «Несчастный случай» вышел из бизнеса в 2021 году, оставив новым владельцам проблемы с налоговой. Уже на следующий год он выступил против СВО и ненадолго уезжал из России, но вскоре вернулся, напомнил канал.

В августе мировой суд Новосибирска оштрафовал Кортнева на 20 тысяч рублей, ему предъявили обвинения по уголовной статье об оскорблении представителя власти. После вынесения решения о штрафе суд освободил музыканта от уголовной ответственности.

Дело в отношении певца было возбуждено после инцидента, произошедшего в феврале 2023 года. Музыкант давал концерт в одном из кафе Новосибирска, куда пришли сотрудники полиции и пожарные. Они заявили о задымлении в здании. Кортнев, будучи недовольным отменой выступления, показал неприличный жест в адрес капитана полиции. Позднее музыкант извинился перед офицером и возместил ему 70 тысяч рублей. Также он передал 10 тысяч рублей фонду «Все для победы».