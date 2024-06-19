Надеждин отказался от депутатского мандата подмосковного Долгопрудного

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Борис Надеждин

Выдвигавший свою кандидатуру от «Гражданской платформы» на выборах президента России Борис Надеждин отказался от мандата депутата Долгопрудного в Московской области, сообщает РИА Новости. Политик планирует поддерживать кандидатов на региональных выборах 8 сентября.

Надеждин в своем Telegram-канале объявил сбор подписей за «независимых кандидатов, поддержавших „Коалицию ЕДГ“. Участники объединения „Штаба кандидатов“ вели президентскую кампанию „Гражданской платформы“ и Надеждина. Речь идет о выдвижении кандидатов на выборах в Мосгордуму.

Мы подготовили платформу, которая объединяет кандидатов, выступающих за возврат России на путь нормального развития, — рассказал РБК Надеждин.

По его словам, в регионах создадут центры сбора подписей и организуют поддержку наблюдателей за подсчетом голосов. Кроме того, кандидатам помогут со сбором денег на избирательную кампанию, информационное, юридическое и методическое сопровождение.

В марте телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) заявляла, что она и еще 44 лица, признанные в РФ иноагентами, в сентябре 2024 года примут участие в выборах в Мосгордуму. По ее словам, таким образом она решила проверить, не дискриминирует ли подобный статус ее права.