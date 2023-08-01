Над Севастополем сбили беспилотник Развожаев: в районе села Кара-Коба сбит БПЛА

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В районе села Кара-Коба под Севастополем был сбит БПЛА, сообщил в Telegram глава города Михаил Развожаев. По его данным, устройство взорвалось на земле, загорелась трава и кустарники. Пожарные расчеты приступили к тушению возгорания.

В районе Кара-Кобы по предварительным данным сбит БПЛА. На земле произошел подрыв, загорелась трава и кустарники, — написал он.

Ранее сегодня, 1 августа, в Минобороны РФ сообщили, что Украина попыталась атаковать российские гражданские транспортные суда в юго-западной части Черного моря. По данным ведомства, атака осуществлялась с применением трех полупогружных безэкипажных катеров. Корабли ВМФ РФ смогли отразить атаку.

Утром 1 августа Минобороны заявило, что ВСУ попытались атаковать с помощью беспилотных катеров два корабля Черноморского флота России. Атака была отбита, беспилотники противника уничтожены. Отмечается, что катера ВСУ атаковали патрульные корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков», которые выполняли задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 340 км юго-западнее Севастополя.