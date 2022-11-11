Над Новой Каховкой прогремели взрывы РИА: в небе над Новой Каховкой прогремели пять взрывов

Фото: МО РФ

В небе над Новой Каховкой прогремели пять взрывов, передает РИА Новости. По сведениям агентства, предположительно, из-за работы ПВО.

Пять взрывов раздались в небе над Новой Каховкой, работает ПВО, — передает агентство.

Ранее представитель администрации города Руслан Агаев сообщил, что ВСУ увеличили интенсивность ракетных ударов по Каховской ГЭС и гражданской инфраструктуре Новой Каховки. Он добавил, что все больше жителей выражают желание уехать в другие регионы России.

До этого глава администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев заявил, что украинские войска испробовали все имеющиеся виды ракет при обстреле Каховской электростанции. Он уточнил, что речь идет как о западном оружии, так и о снарядах, сохранившихся со времен Советского Союза.