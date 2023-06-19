Над Крымом сбили два беспилотника Аксенов: в Крыму силы ПВО сбили два беспилотника

Фото: MOD Russia/Global Look Press

В ночь на 19 июня российские силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника в небе над Крымом, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов. По его словам, в результате отражения атаки пострадавших нет.

Ночью на севере Крыма штатно отработала ПВО по двум БПЛА, летевшим на малой высоте. Прошу соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации, — написал Аксенов.

15 июня глава Крыма сообщил о том, что за ночь над полуостровом было сбито шесть беспилотных летательных аппаратов. Один из них сдетонировал в Красногвардейском районе. В результате нападения пострадавших нет, однако в некоторых зданиях были повреждены окна.

13 июня сообщалось, что у крымского села Соляного в Ленинском районе 10 июня был обнаружен рухнувший беспилотник. Его нашел местный житель, когда ловил рыбу. Пострадавших и разрушений при падении беспилотника не было. Министерство обороны России не подтверждало данную информацию.