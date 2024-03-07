На заводе «Северстали» в Череповце случилось происшествие Технологический инцидент произошел на Череповецком металлургическом комбинате

Фото: Photoagency Interpress/Russian Look/Global Look Press

Технологический инцидент произошел на металлургическом заводе, входящем в состав «Северстали», в Череповце, сообщил генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская сталь» Евгений Виноградов на своей странице во «ВКонтакте». Он уточнил, что один из агрегатов был отправлен на ремонт. В результате происшествия никто не пострадал. СМИ и очевидцы при этом сообщали о взрыве в районе комбината.

Сегодня утром в доменном производстве произошел технологический инцидент. Пострадавших нет. Один из агрегатов выведен в запланированный ранее ремонт. Причины инцидента выясняются, — написал Виноградов.

Ранее сообщалось о взрыве на теплоэлектроцентрали в Туве. По данным местных властей, пострадали 23 человека. Недавно уже четвертый спецрейс МЧС России с модульными котельными направили в регион. Оборудование предназначено для обеспечения жителей города Шагонаре теплом и горячей водой.

По информации коммунальных служб, в результате взрыва на ТЭЦ без теплоснабжения остались около трети домов, в которых проживают более четырех тысяч человек. Также пострадали 19 социальных объектов. Всего в регион планировалось направить порядка 17 модульных котельных.