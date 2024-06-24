На Южно-Донецком направлении уничтожен танк Leopard МО: FPV-дрон уничтожил танк Leopard на Южно-Донецком направлении

Фото: МО РФ

Операторы ударных FPV-дронов бригады морской пехоты Тихоокеанского флота уничтожили немецкий танк Leopard на Южно-Донецком направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны России. Он был замаскирован в лесополосе в 18 км от линии фронта.

Командир взвода ударных БПЛА с позывным Вал рассказал, что военнослужащие выполняли задачу по поддержке пехоты. Им нужно было отработать по опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам офицера, свою задачу они выполнили на 100%. Оставшиеся в живых бойцы ВСУ бросили позицию и разбежались. После этого FPV-дроны совершили рейд в глубокий тыл противника и нашли бронемашину.

Поразил, под башню залетел, танк загорелся… С одного заряда уничтожил, так что, скорее всего, боекомплект сдетонировал, — пояснил Вал.

Как сообщили в Минобороны РФ, операторы дронов закрепляют заряды на беспилотниках с помощью канцелярского скотча. Они выяснили, что это самый надежный и легкий вариант.

Ранее стало известно, что расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили скопление пехоты ВСУ у населенного пункта Часов Яр. В Минобороны РФ объяснили, что они также уничтожают замаскированные боевые позиции, места хранения боеприпасов и горюче-смазочных материалов противника. Артиллеристы используют 122-мм неуправляемые реактивные снаряды зажигательного и осколочно-фугасного типа.