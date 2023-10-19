На Урале проверяют кафе «Ромашка», где изнасиловали мужчину шваброй

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В городе Новоуральске Свердловской области ведется проверка в отношении владельца кафе «Ромашка», который избил недруга в своем заведении, передает E1.ru со ссылкой на главу администрации городского округа Вячеслава Тюменцева. Инцидент произошел 7 октября. Тогда владелец кафе Иван Бугаенко вместе со своим братом и охранниками не только избили ранее судимого мужчину, но и изнасиловали его шваброй.

Мы внимательно смотрим на все события, происходящие в городе. Если нашим жителям это кафе будет доставлять какой-либо дискомфорт — а мы уже видим, что такие вещи происходят, — в рамках действующего законодательства будем принимать решения. В первую очередь мы, конечно, работаем с арендатором земельного участка, изучаем, всё ли в порядке с документами аренды, — заявил Вячеслав Тюменцев.

Видеозапись с избиением и насильной пенетрацией была опубликована в социальных сетях. После резонанса тема обсуждалась с участием прокурора в Общественной палате региона.

Как отмечает E1.ru, ранее Иван Бугаенко уже сидел за надругательство над девушками, которое он совершал в том же кафе. Сам Бугаенко рассказал журналистам, что потерпевшим стал мужчина по имени Салтан, который в 1990-е был судим за убийство. По словам предпринимателя, Салтан пришел в кафе в день поминок и хотел убить одного из старых знакомых.

Он пришел в день поминок того, кого убил. И попытался убить одного человека, его остановили таким образом, — рассказал Бугаенко.

Пострадавший обратился в полицию только через неделю. Бугаенко объявлен в розыск.

В конце 2022 года против московского полицейского завели уголовное дело по факту изнасилования девушки шваброй. Девушка встретилась с 21-летним сержантом полиции и его 20-летним другом, в какой-то момент между ними вспыхнула ссора, приятель полицейского взял черенок от швабры и изнасиловал им девушку, а сержант избил ее, после этого мужчины взяли парогенератор и по очереди пытали свою жертву.