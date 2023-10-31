В зоне проведения СВО под Донецком повреждена ТЭС

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В зоне проведения спецоперации повреждена одна из теплоэлектростанций, сообщает украинский энергохолдинг ДТЭК в Telegram. Без воды и электричества остались жители одного из населенных пунктов. Украинское издание «Страна» предполагает, что речь идет о ТЭС в городе Курахово, что к западу от Донецка.

Серьезно повреждено оборудование, поэтому без света и воды оказались жители одного из населенных пунктов рядом со станцией. К счастью, обошлось без пострадавших. Сразу после прекращения обстрелов энергетики ДТЭК приступили к активной работе по устранению последствий. Сейчас они прилагают все усилия для скорейшего возобновления энергоснабжения в домах украинцев, — сообщили в ДТЭК.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины, заявляли, что за минувшие сутки было зафиксировано 29 фактов ведения огня со стороны ВСУ. Днем ранее было зафиксировано вдвое больше обстрелов. Ударам подверглись районы четырех населенных пунктов, а именно Донецка, Горловки, Александровки и Владимировки. Во Владимировке в результате падения украинского снаряда пострадал один мужчина. В Горловке повреждения получили четыре жилых дома.