На территории военного полигона в Ленинградской области возник пожар

https://static.news.ru/photo/ef01ed64-b886-11ea-8024-fa163e074e61_660.jpg Фото: Светлана Соловьева/vk.com

Природный пожар на площади 3 га произошёл в Ленинградской области.

Как сообщает «Интерфакс», возгорание произошло, по предварительной информации, на территории военного полигона.

Пожар происходит в Выборгском районе в заболоченной местности, — приводит агентство сообщение информированного источника.

Отмечается, что вблизи места горения находится населённый пункт.

Как писал NEWS.ru, свыше 700 лесных пожаров общей площадью 134,8 тысячи гектаров было ликвидировано на территории России в период с 27 апреля по 3 мая. В большинстве случаев причиной их возникновения становился человеческий фактор. Возгорания были зафиксированы в 38 регионах. Чуть более 200 лесных пожаров произошли из-за пала сухой травы и перехода огня с сопредельных земель сельхозназначения. В четырёх случаях лес горел из-за грозы.

Наступление второго пика природных пожаров в России сдвинется на середину лета. Об этом сообщил руководитель противопожарного отдела российского отделения Greenpeace Григорий Куксин. По его словам, традиционно первый пик пожаров приходится на майские праздники, а второй — на конец июля или начало августа, но в 2020 году раньше начнётся второй пик, потому что раньше начался первый.