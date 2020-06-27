На территории военного полигона в Ленинградской области возник пожар

Природный пожар на площади 3 га произошёл в Ленинградской области.
Как
Пожар происходит в Выборгском районе в заболоченной местности, — приводит агентство сообщение информированного источника.
Отмечается, что вблизи места горения находится населённый пункт.
Как писал NEWS.ru, свыше 700 лесных пожаров общей площадью 134,8 тысячи гектаров было ликвидировано на территории России в период с 27 апреля по 3 мая. В большинстве случаев причиной их возникновения становился человеческий фактор. Возгорания были зафиксированы в 38 регионах. Чуть более 200 лесных пожаров произошли из-за пала сухой травы и перехода огня с сопредельных земель сельхозназначения. В четырёх случаях лес горел из-за грозы.
Наступление второго пика природных пожаров в России сдвинется на середину лета. Об этом сообщил руководитель противопожарного отдела российского отделения Greenpeace Григорий Куксин. По его словам, традиционно первый пик пожаров приходится на майские праздники, а второй — на конец июля или начало августа, но в 2020 году раньше начнётся второй пик, потому что раньше начался первый.
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