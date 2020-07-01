На Кубани высохло популярное у туристов Кипарисовое озеро

https://static.news.ru/photo/4610a956-bb84-11ea-9fea-fa163e074e61_660.jpg Кипарисовое озеро Фото: dolina_sukko /instagram.com

В Краснодарском крае высохло популярное у туристов озеро Сукко с болотными кипарисами. Причиной этого стали длительная жаркая погода и отсутствие достаточного количества осадков.

Теперь Кипарисовую рощу приходится в буквальном смысле спасать. Руководство эко-парка «Долина Сукко» и совместно с Новороссийским лесничеством и Анапским филиалом краевой лесопожарной охраны организовали полив деревьев. Только в первый день на это потребовалось 12,5 тонны воды. При этом орошение необходимо проводить регулярно.

В пресс-службе парка между тем заверили, что испарение воды с поверхности озера — естественный процесс, который происходит ежегодно.

Летом и осенью вода уходит на три метра, а зимние и весенние дожди вновь наполняют водоём, — написали представители парка в Instagram.

Они отметили, что в этом году озеро просто не успело восстановиться.

Между тем в комментариях к публикации люди обвинили руководство природной территории в том, что те поздно спохватились. По словам интернет-пользователей, несколько деревьев там уже погибли.

Озеро Сукко расположено в полутора десятках километров от Анапы. Главной его достопримечательностью являются болотные кипарисы, также известные как таксодиум двурядный. Когда озеро наполнено, деревья находятся прямо в воде. Люди приезжают в это место, чтобы полюбоваться редкой растительностью, покататься на лодке или катамаране, а также посидеть в беседках на берегу и пожарить шашлыки на мангалах.

Кипарисовая роща была создана на искусственной запруде в одном из ущелий бассейна реки Сукко в 1930-х годах. Сейчас она является природным памятником регионального значения.

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