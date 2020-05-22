В Greenpeace назвали сроки наступления второго пика лесных пожаров в РФ

https://static.news.ru/photo/85bf3fea-9c21-11ea-93d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наступление второго пика природных пожаров в России сдвинется на середину, сообщил руководитель противопожарного отдела российского отделения Greenpeace Григорий Куксин.

По его словам, традиционно первый пик пожаров приходится на майские праздники, а второй — на конец июля или начало августа.

Но в этом году, скорее всего, раньше начнется второй пик, потому что раньше начался первый, новая трава быстро высохнет, синоптики прогнозируют засуху, — отметил он в комментарии для РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что существуют различные прогнозы о погоде летом, вплоть до «весьма и весьма пессимистических». Говоря о теме лесных пожаров, он отметил, что Россия — очень большая страна с разными климатическими условиями и поэтому для решения данного вопроса необходимы комплексные меры.