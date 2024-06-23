На Камчатке самолет повредил шасси при посадке Прокуратура сообщила о повреждении шасси самолета в Петропавловске-Камчатском

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Самолет Ан-26, на борту которого находились 20 человек, повредил шасси при посадке в аэропорту Елизово Петропавловска-Каматского, сообщает ТАСС со ссылкой на Дальневосточную транспортную прокуратуру. Среди людей было четыре члена экипажа. Никто не пострадал.

Сегодня в 14:15 при посадке в аэропорту Елизово у воздушного судна Ан-26, выполнявшего рейс по маршруту Магадан — Петропавловск-Камчатский, произошло повреждение пневматики шасси. На борту находились 20 человек, включая 4 членов экипажа. Пострадавших нет, — уточнили в ведомстве.

Прокуратура устанавливает причины и обстоятельства инцидента. Территориальное управление Росавиации проводит расследование происшествия. Ход и результаты следствия поставлены на контроль в Камчатской транспортной прокуратуре.

Ранее пассажиров аэропорта Астрахани эвакуировали без объяснения причин. Людей вывезли из здания в «поля». За ними прислали автобус, который катал пассажиров по взлетно-посадочной полосе. Прибывшие путешественники вышли в город, минуя аэропорт.

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