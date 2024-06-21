Летевший в Москву самолет резко сменил курс Летевший в Москву самолет вынужденно вернулся в Оренбург

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолет «Аэрофлота» рейса Оренбург — Москва вынуждено вернулся в аэропорт вылета, сообщает Telegram-канал «Авиаторщина». По данным канала, причиной случившегося стала неубранная стойка шасси.

Инцидент произошел с рейсом SU1245 утром в пятницу, 21 июня. Как отмечается, пилоты доложили о нем диспетчерам сразу после взлета, после чего ушли в зону ожидания. Через десять минут командир воздушного судна принял решение вернуться на аэродром вылета, а спустя еще две минуты лайнер благополучно приземлился.

Ранее легкомоторный самолет Piper экстренно приземлился на шоссе в районе подмосковного Лыткарино. Произошедшее не привело к каким-либо разрушениям, никто не пострадал. Очевидцы опубликовали кадры с места происшествия. Согласно этому видео, серьезных повреждений самолет не получил.

До этого у самолета российской авиакомпании S7 отказал двигатель во время посадки в аэропорту Казани. Инцидент произошел с лайнером Airbus A320, выполнявшим дневной рейс из Новосибирска в столицу Татарстана. Экипаж доложил об отказе левого двигателя на этапе снижения на высоте 6400 метров. Спустя 20 минут самолет благополучно приземлился в аэропорту назначения. Лайнер отстранили от полетов.